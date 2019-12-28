Acun Ilıcalı, Instagram hesabı üzerinden, "İşte TV8'in yılbaşı özel program tanıtımı. Efsane kadro ile 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel programı Salı 19.30’da" notunu taşıyan bir video paylaştı.

'O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına; Bergüzar Korel'den İbrahim Büyükak'a, Tuvana Türkay'dan Danilo Zanna'ya, Fırat Aydınus'tan Serenay Sarıkaya'ya kadar birçok ünlü katılacak. Bu isimlerden biri de sempatik oyuncu Gupse Özay.

Meslektaşı Merve Dizdar'la aynı sahneyi paylaşan Özay, senaryosunu yazdığı 'Eltilerin Savaşı' filmine gönderme yaparak, jüriye "Eltiler'i biliyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Seda Sayan'dan flaş bir cevap geldi. 56 yaşındaki sanatçının, "Burada benim kadar kimse bilemez, 6 tane boşadım" sözleri, stüdyoda bulunan herkesi kahkahaya boğdu.