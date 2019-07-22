Acun Ilıcalı teknesinde ağırladı

Acun Ilıcalı, sürat teknesinde yakın dostlarını ağırlıyor. Ünlü televizyoncu, son olarak Çeşme’de şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile buluştu. Birlikte çıktıkları tekne turunda eski basketbolcu İbrahim Kutluay da vardı.





