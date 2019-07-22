22.07.2019 - 08:40
Acun Ilıcalı teknesinde ağırladı
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, sürat teknesinde zaman zaman dostlarını ağırlıyor ve onlarla çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Acun Ilıcalı, sürat teknesinde yakın dostlarını ağırlıyor. Ünlü televizyoncu, son olarak Çeşme’de şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile buluştu. Birlikte çıktıkları tekne turunda eski basketbolcu İbrahim Kutluay da vardı.
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.