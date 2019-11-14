Acun Ilıcalı'dan Nusret'e destek

Amerika'daki lokantasında çalıştırdığı dört garsonun 'kendilerini haksız yere kovduğu ve bahşişlerine el koyduğu' gerekçesiyle dava açtığı Nusret, mahkeme tarafından 250 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı. Bu haberlerle gündeme gelen Nusret'in, kovulan çalışanlarından biri çarpıcı iddialarla olayı iyice harlamıştı. Nusret'in bahşiş sordukları için, kendilerine mobbing uyguladığını iddia eden garson, açıklamalarıyla herkesi şoke etmişti.

Tüm bu yaşananların ardından Acun Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla arkadaşı Nusret'e sahip çıktı.

Ilıcalı, sosyal medyada yayınladığı açıklamasında; "Emeğiyle geldiği noktayı herkesin hayranlıkla izlediği, dünyanın dört bir tarafında binlerce Türk kardeşimize, iş imkanı sağlamış olan Nusret'e, iki üç kişinin akıl ve vicdana sığmaz iddiasından yola çıkarak haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Nusret'in, kendi çalışanlarının haklarına el uzatacak biri olmadığını bizzat biliyorum. İnşallah Nusret ülkemizi bundan sonra da daha fazla tanıtarak, marka değerini arttırıp; başarıyla yoluna devam edecektir" dedi.