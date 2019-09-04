Ada sanata doyacak

Türkiye’nin pop müzik alanında geleneksel tek beste yarışması olan ‘Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’ 6 yıl aranın ardından Kuşadalılar ve ziyaretçileriyle yeniden buluştu. Belediye tarafından 2-7 Eylül günleri arasında düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması, yenilenen formatı ve zengin içeriğiyle konuklara kültür ve sanatla dolu 6 gün yaşatacak.



Organizasyon, önceki akşam kortej yürüyüşüyle başladı.









Kuşadası Atatürk Bulvarı Kısmet Otel kavşağından başlayan korteje, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Kuşadası Belediye Meclisi üyesi Evrim Karakoz, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.









Korteje akın ettiler

160 sivil toplum örgütü temsilcileri, animasyon grupları, okul bandoları, amatör spor kulüplerinin de yer aldığı festival korteji, çalınan müzikler eşliğinde Atatürk Bulvarı ile İnönü ve Sağlık caddeleri güzergâhını takip ederek Balıkçılar Meydanı’na kadar yaklaşık 8 kilometre yürüdü. Balkon ve pencerelere çıkan Kuşadalılar, alkışlarla tempo tutup kalabalığa destek verdi.



Sahne sıralaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramada, Corendon, Setur Marina ve Scala Nuova’nın sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, yarışmacıların final gecesindeki sahne sıralaması da kurayla belirlendi. 1. Korat Eriş (Kaf Masalı), 2. Gökçe Özgül (Sen Bana Canlı Lazımsın), 3. Didem Ezgi Kurt (Korkarım), 4. Neslihan Demirtaş (Ölmüşçesine), 5. Can Erol (Festival), 6. Çağlar Yıldırım (Yeniden), 7. Serra Hepgül (Bir Umut Var), 8. Hakan Budak (Masallar Şehri), 9. Duygu Karakuş (Prova), 10. Zeynep Türkeş (Gurbet Türküsü).

Alpay’a Onur Ödülü

Kortejin ardından tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nda Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması açılış kokteyli yapıldı. Osmanlı döneminden kalan 6 asırlık tarihi Kervansaray’da Hollywood gala gecelerini aratmayan bir gece yaşandı.



Türk pop müziğinin efsanelerin biri olan Alpay, gece sonunda davetlilere unutulmaz bir konser verdi. Konser sonunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sanatçıya Altın Güvercin Beste Yarışması’na katılımından dolayı teşekkür plaketi verdi. Alpay, bu yıl Barış Manço Onur Ödülü’ne layık görüldü. Sanatçı, ödülünü 7 Eylül Final gecesinde alacak.



Dopdolu program



Kuşadası için büyük önem taşıyan bu organizasyonu gerçekleştirmemize büyük katkı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca böyle önemli bir günde yanımızda olan CHP Aydın milletvekillerimiz Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, Didim Belediye Başkanımız Deniz Atabay ve Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Altın Güvercin Beste Yarışması festivalimiz boyunca halk konserlerimizin yanı sıra kitap nostalji ve plak günleri sergisi, ünlü yazarlarımızın imza günleri, Barış Manço 7’den 70 ‘e fotoğraf sergisi gibi etkinliklerde sizleri bekliyor olacak. Bugünleri başarmamda en büyük destekçim olan Kuşadası halkına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.









‘Önemli bir marka’



Balıkçılar Meydanı’nda sona eren kortejin ardından Başkan Ömer Günel, vatandaşlara bir konuşma yaptı. Altın Güvercin Beste Yarışması’nı yeniden Kuşadası’na kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Altın Güvercin Beste Yarışması Kuşadası’na mal olmuş önemli bir markadır. Yıllardır, farklı nedenlerden dolayı düzenlenmeyen bu değeri yeniden gerçekleştirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Kuşadası 6 gün boyunca sanata ve sanatçıya doyacak.





