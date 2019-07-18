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18.07.2019 - 07:50

Adanın seksisi Sofia

Sofia Richie, Kylie Jenner’ın ev sahipliğini yaptığı KylieSkin Yaz Gezisi’ne konuk oldu.

Adanın seksisi Sofia

Yatla açılan gruptan Richie, Turks ve Caicos Adaları’nda seksi pozlar verdi.

20 yaşındaki model, kareleri Instagram hesabından paylaşınca binlerce beğeni ve yorum aldı.

    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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