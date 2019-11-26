Adebayor'un İstanbul ziyareti

İzin gününü İstanbul'da geçirmeyi tercih eden Emmanuel Adebayor, İstinyePark AVM'ye gelerek müdavimi olduğu restoran ve mağazalara uğrayarak keyifli bir gün geçirdi.

Yerli ve yabancı birçok futbolseverin ilgisiyle karşılaşan başarılı forvet, yoğun ilgi eşliğinde alışverişini tamamladıktan sonra özel aracı ile AVM'den ayrıldı.