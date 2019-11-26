26.11.2019 - 12:50 |
Adebayor'un İstanbul ziyareti
Dünyaca ünlü birçok kulüpte top koşturduktan sonra 2017 yılında Medipol Başakşehir'e transfer olan, bu sezon da Kayserispor'a imza atarak ülkemizde kalmayı tercih eden Nijerya asıllı futbolcu Emmanuel Adebayor, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
İzin gününü İstanbul'da geçirmeyi tercih eden Emmanuel Adebayor, İstinyePark AVM'ye gelerek müdavimi olduğu restoran ve mağazalara uğrayarak keyifli bir gün geçirdi.
Yerli ve yabancı birçok futbolseverin ilgisiyle karşılaşan başarılı forvet, yoğun ilgi eşliğinde alışverişini tamamladıktan sonra özel aracı ile AVM'den ayrıldı.