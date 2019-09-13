Adele ile Simon Konecki boşanıyor

Adele'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğrafında yüzüksüz olması hayranlarının gözünden kaçmamış ve boşanma dedikodularını gündeme getirmişti.

Ünlü ismin basın temsilcileri Benny Tarantini ve Carl Fysh, yaptıkları açıklamada, “Adele ve eşi resmen boşanıyorlar. Oğullarını ise sevgiyle büyütmeye devam edecekler. Tek istekleri gizliliklerine saygı duyulması. Bu konuda daha fazla yorum yapılmayacak” ifadelerini kullandı.

2011 yılında birlikteliğe başlayan çiftin oğlu Angelo, Ekim 2012’de doğmuştu. Adele ile Simon Konecki, 2016'da gizli bir törenle evlenmişti.