CİLDİNİZDE DEFNE MUCİZESİ

Sevgili Okurlar,

Yaz mevsimini arkamızda bırakıp sonbaharı yaşadığımız bu günlerde tıpkı bağışıklık sistemimizi kışa hazırladığımız gibi cildimizi de yaz aylarından kalan hasardan kurtarıp kışa hazırlamamız gerekiyor. Yaz mevsiminin cildimizde bıraktığı hasarların başında nemsiz ve ölü hücre birikmesinden dolayı matlaşan bir cilt gelmektedir.

Yaş aldıkça cildimiz kuruyup elastikiyetini kaybeder. Yaz aylarında uzun süreli güneşlenme sonrasında da cilt kurur. Kuruyan cilt ise elastikiyetini ve nemini hızlıca kaybediyor, parlaklığını yitiriyor. Zamanında yapılan müdahaleler ile cildi derinlemesine nemlendirmek ve canlandırmak ise mümkün. Bunun içinde cildinize uygun doğru ürünleri ve içerikleri seçmemiz çok önemli.

Cildimiz en büyük organımızdır. Antioksidanlar cildimizi serbest radikallere ve oksidatif strese karşı korur. Cilt bakım ürünlerindeki antioksidanlar cildimizin sağlığı ve görünümü için yaşlanma belirtilerini azaltmak da dahil olmak üzere birçok olumlu etki gerçekleştirebilirler. Antioksidanlar, cildinizi hasara karşı korumak için bu serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Hatta bazı antioksidanlar cildinizi aydınlatır, tahriş ve kırışıklık oluşumunu engellemeye destek olurlar.

Aromaterapide değeri en az bilinen bitkilerden bir tanesi defne! Latince ismi Lauris nobilis olan defnenin, yaprak yağı, extresi ve alt suyu aromaterapide kullanılıyor. 4 mevsim yaprağını dökmeyen Defne ağacı doğanın mucizesi.

Laurus nobilis yaprak uçucu yağları antioksidan, antikonvülsan, analjezik,antiinflamatuar, antifungal, antibakteriyal özelliği nedeniyle literatüre girmiştir. Özellikle antioksidan özelliği ile ilgili literatürde pek çok çalışma bulunmaktadır.Güçlü antioksidan kapasitesi sayesinde defne yaprak uçucu yağı birçok cilt probleminde önleyici ve iyileştirici özelliği bulunmaktadır. Cilt kanseri, cilt kırışıklıkları gibi cilt problemlerinde önleyici olarak kullanılmaktadır.

Özellikle yaz sonrası bakımınızda hiç eksik etmemeniz gereken ürünlerden bir tanesi peelingtir. Kullandığınız peeling ürünlerinin antioksidan içerikle güçlendirilmiş olması daha nemli ve parlak bir cilt için önemlidir.

Evde yaptığınız günlük bakım cildiniz için çok önemli. Bunun yanı sıra, beslenme şeklimiz, yaşam tarzımız cildimizi de etkiliyor. Sürerek yaptığımız bakımımızın yanı sıra bitkisel destekli cilt besin takviyeleri ile cilde destek verilmelidir. Cilt detoksun da bu çok önemlidir. Bir bakım ritüeli olarak düşünebilir ve kür halinde besin takviyenizi almalısınız.

GELECEKTEN HABER VAR!

Öğrenme yeteneğini arttıran cihaz

Araştırmacılar yaptıkları bir çalışmayla beynin bilişsel fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olacak bir biosensör cihaz geliştirdi. Makak maymunları üzerinde gerçekleştirilen testlerde cihazın, maymunların öğrenme hızını yüzde 40 oranında artırdığı bildirildi.



Zamanlanmış ilaç salıveren akıllı bandaj

Araştırmacılar, telefon aracılığıyla aktive edilerek yaraya ilaç veren akıllı bir bandaj geliştirildi. Bandaj liflerinde taşıdığı birbirinden farklı ilaçları, farklı zamanlarda mobil cihazdan aldığı bir komutla yaraya bırakabiliyor.

Yapay zeka ile çalışan steteskop

Yeni geliştirilen steteskop göğüs dinlemesindeki seslerin kalitesini artırmak için akıllı gürültü filtreleme teknolojisi kullanıyor. Ayrıca yapay zeka ile çalışan bu steteskop, hastaların solunum türlerini dinleyip kaydederek, zatürreyi tespit edebiliyor.

3 SORU 3 CEVAP

• Serbest radikal nedir?

Serbest radikaller metabolizma gibi kimyasal süreçlerin doğal yan ürünleridir. Oksidatif stres altında olan vücudumuzda oksijen çiftlenmiş elektronu olmayan iki ayrı atoma ayrılır. Tek başına dolaşan ve eksik elektronu olan bu atomlara serbest radikal denir.

• Serbest radikallerin vücudumuza zararı nedir?

Eksik elektronu olan ve tamamlamak için hücrelerimizi dolaşan bu serbest radikaller, elektron almak için etrafına saldırır. Elektron aldığı hücrelerin yapısını bozar ve onları da bir serbest radikale çevirir. Bu hücresel bozulmalar zaman içerisinde hastalıkların oluşmasına sebep olur. Ciltteki serbest radikal birikimi ise yaşlı cilt görünümünü arttırır.

• Antioksidanlar ve serbest radikallerin ilişkisi?

Antioksidanlar, serbest radikalleri kontrol altında tutarlar. Antioksidanlar, serbest radikallerin elektron kapmasını ve hasara neden olmasını engelleyen moleküllerdir. Antioksidanlar, yapıları bozulmadan serbest radikallere elektron verme yeteneğine sahiptir, bu sayede serbest radikal zincir tepkimelerini önlerler.