HASTALIK SEZONUNDA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Sevgili Okurlar,

Hava sıcaklıklarının birden düşüp sıcak soğuk değişimlerinin fazla olduğu bu günlerde grip ve soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıkların sıklığı da artmaya başladı. Hele bir de düşük bağışıklık sisteminiz varsa hastalık sezonu sizin için açılmış demektir.

Hava sıcaklıklarının bu ani değişimi her ne kadar bizleri hastalıklara açık hale getirse de, aslında bu hastalıkları kış mevsiminde daha fazla görmememizin asıl sebebi soğuk havalar değil! Soğuk hasta yapmıyor, etrafımızdaki hasta kişiler bizleri hasta yapıyor. Bu hastalıkları kötü havalarda daha fazla görmemizin sebebi, soğuk havalarda daha fazla kapalı ortamlarda bulunmamız, bulunduğumuz ortamın havalandırmasını yeterli yapmamamız ve böylece hasta olan kişilerden hava yoluyla bulaş olması.

Nezle, grip, zatürre gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının sebebi olan virüsler damlacık yolu dediğimiz, hasta kişilerle aynı ortamda bulunmakla kolaylıkla bulaşabilmektedir. Hasta kişilerin hapşırması, öksürmesiyle küçük damlacıklarla havada asılı kalan veya eşyaların üzerine yayılan virüsler, hasta olmayan kişilere kolayca bulaşmaktadır. Kalabalık şehirlerde kapalı alanlar, toplu taşıma araçları, okullar ve alışveriş merkezleri gibi toplu halde bulunulan alanlar enfeksiyonun yayılması için en uygun ortamlardır.

• Sıklıkla seyahat edenler,

• Kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunan kişiler,

• Bağışıklık sistemi yetersiz olan kişiler,

• Evde veya ofiste hasta kişilerle aynı ortamda bulunanlar

• Uçak, metro, otobüs gibi toplu taşıma kullanan kişiler

Hastalıkların geçişi açısından risk altındalar.

KORUNMAK İÇİN;

• Ortamı sık sık havalandırmalı,

• Günde 1-2 saat açık alanda kalmalı,

• El yıkamaya özen göstermeli,

• Bağışıklık sistemimizi desteklemeli,

• Özellikle kapalı alanlar ve toplu taşıma araçlarını kullanırken anti viral özellik gösteren koruyucu ürünler kullanmalıyız.

Bu koruyucu ürünler hastalık dönemlerinde hayat kurtarıcı olabiliyor. Mikro-jel yapısında olan burun spreyleri burun mukozasında koruyucu bir bariyer tabaka oluşturarak solunum yoluyla gelen bakteri ve virüslerin vücuda girişini engelliyor. Seyahat öncesinde, kalabalık alanlara girerken, sabahları evden çıkarken veya evde birileri hasta iken kullanıldığında burun içerisinde oluşturduğu tabaka sayesinde, hava yoluyla bulaşan bu hastalıkların geçişini önemli derece de engellemekte.

Burun içerisine yerleşen mikropların başlattığı bu hastalıklarda, hastalık belirtileri başladıktan sonra da kullanılması ya hastalığın seyrini durdurup kurtarıyor, ya da hastalık süresini kısaltıyor. Grip ve soğuk algınlığının bir nevi ilk yardımı niteliğine geliyor.

GELECEKTEN HABER VAR!

E-Dövme, kalbinizin durumunu takip ediyor

Araştırmacılar EKG (Elektrokardiyografi) ve SKG (Sismokardiyografi) ölçümleri yaparak kalp ritmini takip eden bir giyilebilir cihaz geliştirdi. “E-dövme” ismi verilen cihaz, kalp ritmini takip eden diğer giyilebilir cihazlardan daha kullanışlı.

Yeni sanal biyopsi cihazı,

Araştırmacılar deri lezyonlarını yakın kızıl ötesi titreşimler ve ses tıklamaları ile analiz edebilen bir cihaz geliştirdi. Lezyonun derinliğini ve kötü veya iyi huylu olduğunu saptayabilen cihaz, cilde nüfuz etmediği için can yakmıyor.

Tek bir dokunuşla doku onaran çip

Araştırmacılar hasar görmüş dokuları tek dokunuşla onarabilen yeni bir cihaz geliştirdiler. Bu çip, gen terapisini kolaylaştırmak için ihtiyaç duyulan hücrelerin dönüştürülmesi için ve hücreleri yeniden programlamak için kullanılacak.

3 SORU 3 CEVAP

• Mentollü kremleri bebeklerde kullanmak zararlı mıdır?

Mentol içerikli kremleri soğuk algınlığı ve grip durumlarında sürerek kullanmak her ne kadar zararlı olmasa da, mentol sebebiyle hassas bebek ciltlerinde tahrişe sebep olmaması için, 2 yaş altındaki bebeklerde lavanta, biberiye ile bebeklere özel hazırlanmış kremleri kullanmak daha uygundur.

• Soğuk algınlığı ve gripte antibiyotik kullanılır mı?

Grip, soğuk algınlığı, nezle gibi enfeksiyonların %90’nını virüsler oluşturmaktadır. Antibiyotikler bakterilere karşı etkili olup virüslere etki etmezler. Viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanmak bağışıklığı daha da düşürdüğünden faydası değil zararı olmaktadır.

• En etkili korunma yöntemi nedir?

Viral enfeksiyonlardan korunmanın en etkili yolu beta glukan, propolis, ekinezya gibi bağışıklık destekleyicilerle bağışıklığı kuvvetlendirmek ve hasta olmamak için koruyucu burun spreyleri kullanmak.

ÇOK KONUŞULAN BETAGLUKAN

Ekmek mayasından elden edilen betaglukan, bağışıklık sistemini uyarıcı etkisiyle hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir. Bağışıklık sistemimizin ilk savunmasını yapan makrofajlar (beyaz kan hücreleri) üzerindeki özel yüzeylere bağlanarak, bağışıklık sisteminin viral, bakteriyel, fungal ve paraziter enfeksiyonlarla mücadele etme kabiliyetini geliştirdiği için yıllardır bağışıklık sistemi destekleyici olarak ün kazanmış tamamen doğal bir besin desteğidir.