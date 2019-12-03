Adriana Lima'dan ayrılan Emir Uyar eski aşkına geri döndü

Posta'nın haberine göre; 2014 yılında Emir Uyar ile İspanyol Elisabeth Vela ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sonrasında ayrılan çiftten Uyar, gönlünü Metin Hara'dan ayrılan Victoria's Secret meleği Adriana Lima'ya kaptırmıştı.

Oldukça kısa süren bu aşkın ardından İstanbul gecelerinde boy gösteren iş insanı, ne yapıp edip eski aşkının gönlünü yeniden kazanmış.

İlişkilerine kaldıkları yerden devam eden ikili, şimdilerde İngiltere'nin başkenti Londra'da aşk tazeliyormuş.