Adriana Lima'yı öğrenince şoke olmuş!

İtalya’daki The St. Regis Venice San Clemente Palace’ın sahibi, Parmak Şirketler Grubu’nun yönetim kurulu başkanı Selim Uyar ile Sevim Uyar’ın oğlu Emir Uyar, 2014’te İspanyol Elisabeth Vela ile aşk yaşamaya başlamıştı. Posta gazetssinde yer alan habere göre; ikili, geçen haziranda birliktelerdi. Ama bir hafta önce Emir Uyar’ın, Victoria’s Secret meleklerinden Brezilyalı Adriana Lima ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı

Sevim Uyar, oğlunun 5 yıllık sevgilisinden ayrılıp iki çocuk annesi, 38 yaşındaki mankenle aşk yaşadığını, Yunan adası Mikonos’ta tatil yaptıklarını gazetelerden öğrenmiş. Hem şaşırmış, hem de çok üzülmüş. Dahası şoke olmuş.

ADRIANA LIMA'YA TEPKİLİ

Emir Uyar’ın, Adriana Lima’yı annesiyle tanıştıracağı söyleniyor. Ne var ki iddialara göre; Sevim Uyar, şu an bu tanışma merasimine hiç sıcak bakmıyormuş.