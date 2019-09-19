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19.09.2019 - 07:50 |

‘Affetmeyi öğrettik’

Katy Perry, uzun yıllar süren düşmanlığın ardından arasını düzelttiği Taylor Swift ile ilgili konuştu.

‘Affetmeyi öğrettik’

Katy Perry, uzun yıllar süren düşmanlığın ardından arasını düzelttiği Taylor Swift ile ilgili konuştu. Ellen DeGeneres’in şov programına katılan 34 yaşındaki şarkıcı, “Bizi takip eden büyük bir kitle var ve onlar da birbirleri-ne düşman olmaya başlamıştı.Gerçekten talihsiz bir durumdu ama biz bunu düzelttik ve onlara da affedebilmenin ne demek olduğunu gösterdik” dedi.

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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