'Afili Aşk' yine zirvede

Ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen 'Afili Aşk', 'Tüm Kişiler' kategorisinde 6,94 reyting ve 20,02 izlenme payı, AB’de 6,79 reyting ve 20,22 izlenme payı, 20+ABC1’de 6,83 reyting ve 18,70 izlenme payı alarak 100 program arasında günün en çok izlenen yapımı oldu.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Okşan Tavaslıoğlu ve Kübra Sülün’ün yazdığı 'Afili Aşk’ın başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk paylaşıyor.

'Afili Aşk', yeni bölümü ile 25 Eylül Çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.