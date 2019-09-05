Afişi halk seçti

Çekimleri devam eden ‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ filminin afişi, 15 tasarım arasından seçildi. Projenin sosyal medya hesaplarından yapılan oylamada, efsanevi sporcunun rekor üzerine rekor kırdığı, podyuma çıkarken sırttan göründüğü afiş, en fazla oyu aldı. “Başarıya giden yolda tüm Türkiye arkanda” mesajı verilen tasarımda, Süleymanoğlu yeni bir rekora doğru yürürken, omzuna dokunan el, Türk halkını temsil ediyor. Hayat Van Eck’in Süleymanoğlu’nu canlandırdığı filmde, Yetkin Dikinciler, Gürkan Uygun, Selen Öztürk, Levent Ülgen ve Renan Bilek gibi isimler rol alıyor.