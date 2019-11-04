'AfiÅŸi nereden arakladÄ±n?'

KarikatÃ¼r kitabÄ± ve film afiÅŸlerini imzalayan Cem YÄ±lmaz, son projesi 'Karakomik Filmler'in afiÅŸini imzalatan bir hayranÄ±na takÄ±ldÄ±. "Bu afiÅŸi nereden buldun, yoksa arakladÄ±n mÄ±, bu afiÅŸ daha bende bile yok" diyerek ÅŸaka yapan YÄ±lmaz, yine de hayranÄ± iÃ§in afiÅŸi imzaladÄ±.

HayranlarÄ±nÄ±n uzun kuyruklar oluÅŸturduÄŸu imza gÃ¼nÃ¼nde 3 saat boyunca imza daÄŸÄ±tan Cem YÄ±lmaz, gazetecilere Ã¶zel yaÅŸamÄ± ile ilgili yÃ¶nelttikleri sorulara yanÄ±t vermedi.Â

