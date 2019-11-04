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04.11.2019 - 08:57 | | SEÃ‡KÄ°N ÅžENVARDAR

'AfiÅŸi nereden arakladÄ±n?'

'Karakomik Filmler' serisinin ilk filmlerini vizyona koyan Cem YÄ±lmaz, TÃ¼yap Kitap FuarÄ±'nda dÃ¼zenlediÄŸi imza gÃ¼nÃ¼yle hayranlarÄ±yla buluÅŸtu.

'AfiÅŸi nereden arakladÄ±n?'

KarikatÃ¼r kitabÄ± ve film afiÅŸlerini imzalayan Cem YÄ±lmaz, son projesi 'Karakomik Filmler'in afiÅŸini imzalatan bir hayranÄ±na takÄ±ldÄ±. "Bu afiÅŸi nereden buldun, yoksa arakladÄ±n mÄ±, bu afiÅŸ daha bende bile yok" diyerek ÅŸaka yapan YÄ±lmaz, yine de hayranÄ± iÃ§in afiÅŸi imzaladÄ±.

HayranlarÄ±nÄ±n uzun kuyruklar oluÅŸturduÄŸu imza gÃ¼nÃ¼nde 3 saat boyunca imza daÄŸÄ±tan Cem YÄ±lmaz, gazetecilere Ã¶zel yaÅŸamÄ± ile ilgili yÃ¶nelttikleri sorulara yanÄ±t vermedi.Â

AfiÅŸi nereden arakladÄ±n

AfiÅŸi nereden arakladÄ±n

3 KasÄ±n 2019 Magazin Bülteni3 KasÄ±n 2019 Magazin Bülteni
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Cadde YazarlarÄ±

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