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22.09.2019 - 10:48 |

Ağlatan ödül töreni

Ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Sunal, 2018 yılında hayatını kaybeden oyuncuları anmak amacıyla hazırlanan slayt gösterisini izlerken gözyaşlarını tutamadı.

Ağlatan ödül töreni

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği ile Magazin Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda ödüller, önceki akşam Bodrum İskele Meydanı’nda gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

Törende duygusal anlar da yaşandı. Ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Sunal, 2018 yılında hayatını kaybeden oyuncuları anmak amacıyla hazırlanan slayt gösterisini izlerken gözyaşlarını tutamadı.

 

22 Eylül 2019 Magazin Bülteni22 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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