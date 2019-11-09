Ahmet Dursun: Aksatmadan sporumu yapıyorum

Yalnız başına geldiği AVM’de spor mağazalarını dolaşıp alışveriş yapan Ahmet Dursun, daha sonra Parle Restaurant'da akşam yemeği yiyip AVM’den ayrıldı.

Futbolu bırakmasına rağmen formda görüntüsüyle dikkat çeken eski futbolcu, "Spor salonu işletiyorum. Kendi yerim olduğu için ben de haliyle aksatmadan sporumu yapıyorum” dedi.

Daha sonra yaklaşık iki saat kaldığı AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.