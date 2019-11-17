Ahmet Kaya'nın anlatıldığı filmin çekimleri sona erdi

Yönetmenliğini Gani Rüzgâr Şavata'nın yaptığı filmde Ahmet Kaya'yı; Özgür Tüzer canlandırdı. Malatya'da yapılan 'Ahmet İki Gözüm' filminin çekimleri, konser sahnesiyle son buldu.

Hayatında ilk kez Malatya'ya geldiğini açıklayan başrol oyuncusu Tüzer, şunları söyledi:

"Benim için onur vericiydi kesinlikle. Ahmet ağabeyimin müzesini de ziyaret ettim. Farklı bir duyguydu, anlatılmaz yaşanır. Ahmet Kaya, bizim için çok büyük değerdir. Memleketimize mal olmuş bir insandır. Ahmet Kaya hiçbir zaman unutulmayacaktır. Kimse de unutturamayacaktır. Ahmet Kaya'yı sevgi ve saygıyla anıyorum. Işıklar içerisinde uyusun, gözü arkada kalmasın.