MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ahmet Kural, Acun Ilıcalı'nın geleneğini sürdürdü
31.12.2019 - 10:07 |

Ahmet Kural, Acun Ilıcalı'nın geleneğini sürdürdü

'MasterChef Türkiye'nin 30 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümünde, özel jüri olarak stüdyoya gelen Ahmet Kural, daha önce Acun Ilıcalı'nın paspas yaptığı yerde geleneği sürdürdü.

Ahmet Kural, Acun Ilıcalı'nın geleneğini sürdürdü

Fenomen yarışma 'MasterChef Türkiye', dün akşam özel bir bölümle izleyicisinin karşısına çıktı. Sezona veda için yapılan özel bölümde, ünlü komedyenler Ahmet Kural ve Murat Cemcir jüri üyeliği yaptı.

Özel bölümde Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Acun Ilıcalı'nın paspas yaptığı yerde inceleme yaptı. Ahmet Kural'ın paspas yapması ve Murat Cemcir'in "yerlerin tertemiz olduğunu" belirtmesi sonrasında takımlar ödül oyunu için malzeme seçimine başladı.

    31 Aralık 2019 Magazin Bülteni31 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Selin İmer: Artık kürk giymiyorum!

    Selin İmer: Artık kürk giymiyorum!

    Demet Akalın: Kıyafetlerimi Milano'dan alsam da arabam yerli olacak!

    Demet Akalın: Kıyafetlerimi Milano'dan alsam da arabam yerli olacak!

    Tatil güzeli

    Tatil güzeli

    Saruhan Hünel: Geri dönüşlerden çok memnunuz

    Saruhan Hünel: Geri dönüşlerden çok memnunuz

    Sıradaki Haber