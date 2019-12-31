31.12.2019 - 10:07 |
Ahmet Kural, Acun Ilıcalı'nın geleneğini sürdürdü
'MasterChef Türkiye'nin 30 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümünde, özel jüri olarak stüdyoya gelen Ahmet Kural, daha önce Acun Ilıcalı'nın paspas yaptığı yerde geleneği sürdürdü.
Fenomen yarışma 'MasterChef Türkiye', dün akşam özel bir bölümle izleyicisinin karşısına çıktı. Sezona veda için yapılan özel bölümde, ünlü komedyenler Ahmet Kural ve Murat Cemcir jüri üyeliği yaptı.
Özel bölümde Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Acun Ilıcalı'nın paspas yaptığı yerde inceleme yaptı. Ahmet Kural'ın paspas yapması ve Murat Cemcir'in "yerlerin tertemiz olduğunu" belirtmesi sonrasında takımlar ödül oyunu için malzeme seçimine başladı.