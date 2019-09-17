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17.09.2019 - 17:27 |

Ahmet Kural-ÇaÄŸla Gizem Åžahin aÅŸkÄ± doludizgin

Ã‡aÄŸla Gizem Åžahin, oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'Ä± rol aldÄ±ÄŸÄ± filmin setinde ziyaret etti.

Ahmet Kural-ÇaÄŸla Gizem Åžahin aÅŸkÄ± doludizgin

'Baba ParasÄ±' filminin Ã§ekimleri nedeniyle zamanÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ sette geÃ§iren Ahmet Kural, sevgilisi Ã‡aÄŸla Gizem Åžahin'in ziyaretiyle keyifli bir mola verme fÄ±rsatÄ± buldu.Â Â 

BAKIÅžLARINI SEVGÄ°LÄ°SÄ°NDEN ALAMADI
Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Ã–ztekin, YaÄŸmur TanrÄ±sevsin ve yÃ¶netmen SelÃ§uk Aydemir'in aralarÄ±nda bulunduÄŸu ekiple sohbet eden Ã‡aÄŸla Gizem Åžahin-Ahmet Kural Ã§ifti, mutluluk tablosu sergiledi. ÃœnlÃ¼ oyuncunun, bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sevgilisinden alamamasÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±.Â Â

Ahmet Kural-Ã‡aÄŸla Gizem Åžahin aÅŸkÄ± doludizgin

    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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