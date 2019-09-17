Ahmet Kural-Ã‡aÄŸla Gizem Åžahin aÅŸkÄ± doludizgin

17.09.2019 - 17:27 |
Ahmet Kural-ÇaÄŸla Gizem Åžahin aÅŸkÄ± doludizgin
Ã‡aÄŸla Gizem Åžahin, oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'Ä± rol aldÄ±ÄŸÄ± filmin setinde ziyaret etti.
'Baba ParasÄ±' filminin Ã§ekimleri nedeniyle zamanÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ sette geÃ§iren Ahmet Kural, sevgilisi Ã‡aÄŸla Gizem Åžahin'in ziyaretiyle keyifli bir mola verme fÄ±rsatÄ± buldu.Â Â
BAKIÅžLARINI SEVGÄ°LÄ°SÄ°NDEN ALAMADI
Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Ã–ztekin, YaÄŸmur TanrÄ±sevsin ve yÃ¶netmen SelÃ§uk Aydemir'in aralarÄ±nda bulunduÄŸu ekiple sohbet eden Ã‡aÄŸla Gizem Åžahin-Ahmet Kural Ã§ifti, mutluluk tablosu sergiledi. ÃœnlÃ¼ oyuncunun, bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sevgilisinden alamamasÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±.Â Â