Ahmet Kural-Murat Cemcir'in partisi 8 saat sürdü

Murat Cemcir’in doğum gününün de kutlandığı Nişantaşı’ndaki parti 8 saat sürdü. Cemcir, saat 20.00’de geldiği kulüpten gece yarısı 04.00’te çıkarken güneş gözlüğünü taktı, kız arkadaşını da yardımcısına bıraktı.

AHMET KURAL: ARABAYI SEN KULLAN

Ahmet Kural, çıkışta sevgilisi Çağla Gizem Çelik’e “Arabayı sen kullan” dedi, ardından “İlişkimiz yolunda, her şey güzel gidiyor” açıklaması yaptı. Ancak avukat sevgilisi konuşmak istemedi.

NURGÜL YEŞİLÇAY: BU YILI OĞLUMA AYIRDIM

Gecenin en renkli açıklamalarına Nurgül Yeşilçay imza attı. Sevgilisi Necati Kocabay ile objektiflere poz veren oyuncu “Oğlum Nejat, Londra’da okuyor. Bu yılı ona ayırdım. Oğlumla ilgileneceğim. Herkesin çocuğu tatlı ama benimki bir başka tatlı” dedi.

Başarılı oyuncu, “Evlilik ne zaman?” sorusuna da şu cevabı verdi:

“Hazırlıklar başladı. Yurt dışı düğünlerini sevmiyorum, Türkiye’de evleneceğiz. Kır düğünü olabilir. Her şeyi düşünüyoruz. Bizim Necati ile ayarımız yok.” (Hakan Kırarslan/ Posta)