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08.11.2019 - 13:29 |

Ahmet Kural'dan ayrılık iddialarına yanıt

Oyuncu Ahmet Kural ile yeni sevgilisi avukat Gizem Çağla Çelik'in ayrıldığı iddiası çok konuşulmuştu. Instagram'dan birbirlerini silen çiftten Kural durumu açıklığa kavuşturdu.

Ahmet Kural'dan ayrılık iddialarına yanıt

Sıla'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra avukat Gizem Çağla Çelik ile yeni bir aşka yelken açan Ahmet Kural, 6 aydır mutlu bir birlikteliğe sahipti.

İlk kez 'Baba Parası' filminin galasında el ele objektiflerin karşısına çıkan çift, keyifli halleriyle dikkat çekmişti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; Instagram'dan birbirlerini silen çiftin ayrıldığı iddia edilmişti. Konuya hemen açıklık getiren Kural, ayrılmadıklarını dile getirerek "Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?" dedi.

8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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