18.11.2019 - 16:44 |
Ahmet Kural üç farklı tipi aynı filme sığdırdı
Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin’in yer aldığı 'Baba Parası' filmi, 1 Ocak 2020’de sinemaseverlerle buluşacak. Vizyon hazırlıkları yoğun şekilde devam eden 'Baba Parası'nın başrol oyuncularından Ahmet Kural, filmde üç farklı tiplemeyle seyirci karşısına çıkıyor.
AHMET KURAL ÜÇ FARKLI TİPİ AYNI FİLME SIĞDIRDI
Farklı tiplemeleri canlandırmanın zorlu olduğu kadar keyifli de olduğunu dile getiren Ahmet Kural, "Bu rollerden birinde kadın oluyorum. Kadını oynamak başlı başına fiziki ve ruhsal hazırlık istiyor. Şivesiyle de apayrı bir komiklik yaşatan Kıbrıslı taksi şoförü Selim var. Finalde de farklı sürpriz bir tip daha geliyor. Replikleri, makyajı ve davranış biçimleri tamamen farklı bu üç tipi, aynı yapımda oynamak, zor olduğu kadar da büyük bir şanstı" dedi.
Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönettiği filmin oyuncu kadrosunda; Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş yer alıyor.