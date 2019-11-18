Ahmet Kural üç farklı tipi aynı filme sığdırdı

AHMET KURAL ÜÇ FARKLI TİPİ AYNI FİLME SIĞDIRDI



Farklı tiplemeleri canlandırmanın zorlu olduğu kadar keyifli de olduğunu dile getiren Ahmet Kural, "Bu rollerden birinde kadın oluyorum. Kadını oynamak başlı başına fiziki ve ruhsal hazırlık istiyor. Şivesiyle de apayrı bir komiklik yaşatan Kıbrıslı taksi şoförü Selim var. Finalde de farklı sürpriz bir tip daha geliyor. Replikleri, makyajı ve davranış biçimleri tamamen farklı bu üç tipi, aynı yapımda oynamak, zor olduğu kadar da büyük bir şanstı" dedi.

Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönettiği filmin oyuncu kadrosunda; Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş yer alıyor.