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22.11.2019 - 14:16 | | DHA

Ahmet Mekin'den örnek davranış! Organlarını bağışladı

Oyuncu Ahmet Mekin (87), tüm organlarını bağışladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Mekin, "O gün bugünmüş" dedi.

Ahmet Mekin'den örnek davranış! Organlarını bağışladı

'Selvi Boylum Al Yazmalım', Bir Garip Yolcu', 'Umut Üzümleri' ve 'Yaşam Kavgası' gibi çok sayıda film ve dizide rol alan Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin, organlarını bağışladı.

Sağlık durumunun çok iyi olduğunu aktaran Ahmet Mekin, "O gün bugünmüş" dedi. Sanat camiasının her fırsatta organ bağışında örnek olması gerektiğine dikkat çeken Mekin, "İnsanların öldükten sonra, başka acıların sevinci ve yaşam umudu olmak istemesi çok değerli ve kutsaldır. Organ bağışı hayat kurtarır" diyerek, herkesi organ bağışına davet etti.

Basında zaman zaman sanatçıların organ bağışı yaptıklarını okuduklarını söyleyen Ahmet Mekin, "Bu mesajların önemini, insanlar organ bekleyenlerin yerinde olabileceğini düşünerek anlamalı. İnsan ölünce uygun görülen organlarının, başka bedenlerde yaşayacağını bilmesi, başka bedenlere can ve yaşama sevinci olması çok önemli. Türkiye'de ve dünyada organ bekleyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yeterli sayıda organ nakli olması için insanların daha bilinçlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

DİYARBAKIR ERGANİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİTTİK - VLOGTürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Lenovo Diyarbakır Ergani İlköğretim Okulu için hazırladıkları projeye Milliyet Teknoloji Editörümüz Batuhan Dönertaş'ı davet etti. Hayata geçirilen proje kapsamında Diyarbakırlı çocuklar, son teknolojik ekipmanlara kavuşarak, birbirinden farklı alanlarda bilim ve teknolojik yeniliklere ayak uydurdular.
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