31.10.2019 - 11:21 |
Ahu Yağtu o soruyu duyunca güldü!
Komedyen Cem Yılmaz'ın 2013 yılında boşandığı Ahu Yağtu, "Cem Yılmaz ile bir çocuk daha yapacağınız iddiası doğru mu?" sorusuyla karşılaştı. Önce şaşıran oyuncu, daha sonra güldü.
Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, boşanalı 6 yıl oldu. Ancak araları son derece iyi. Yazları tatile çıkıyor, sık sık bir araya geliyorlar.
Ahu Yağtu'nun 2 ay önce yakın bir dostuna şöyle söylediği de biliniyor:
"Cem harika bir baba ve hayat arkadaşı. Ömrümün sonuna kadar yanımda olmasını isteyeceğim kişi." (Posta)