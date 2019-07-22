Ahu Yağtu panik oldu!

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; tatil için Bodrum'a giden Ahu Yağtu, Moon Beach'te gizemli bir erkekle yüzerken objektiflere yakalandı. Kamerayı fark edince keyfi kaçan güzel oyuncu, hızla sudan çıkıp arkadaşını denizde bıraktı.

Objektiflerden habersiz gizemli erkek arkadaşıyla yüzen Ahu Yağtu'nun keyfi yarım kaldı.





