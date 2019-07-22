22.07.2019 - 12:29
Ahu Yağtu panik oldu!
Mart ayında aşk yaşamaya başladığı iş adamı Efe Dursun'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan oyuncu Ahu Yağtu, önceki gün kafa karıştırdı.
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; tatil için Bodrum'a giden Ahu Yağtu, Moon Beach'te gizemli bir erkekle yüzerken objektiflere yakalandı. Kamerayı fark edince keyfi kaçan güzel oyuncu, hızla sudan çıkıp arkadaşını denizde bıraktı.
Objektiflerden habersiz gizemli erkek arkadaşıyla yüzen Ahu Yağtu'nun keyfi yarım kaldı.
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.