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12.08.2019 - 08:39| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Aidiyet, Saraybosna’da

Burak Çevik filmi “Aidiyet”, uluslararası festival yolculuğuna devam ediyor.

Aidiyet, Saraybosna’da

Dünya galasını Berlinale’de yapan ve yenilikçi sinema diliyle övülerek Fajr’dan MoMA’ya, uluslararası bir çok film festivali ve müze programında gösterilen “Aidiyet”, şimdi de Kosova, Bosna-Hersek ve İngiltere’de seyirciyle buluşuyor. 25 yaşındaki Çevik’in ikinci filmi de olan “Aidiyet”, Dokufest ve Open City festivallerinde jüri karşısına çıkarken, Avrupa’nın en başarılı film festivallerinden Saraybosna’da ise, geçtiğimiz yıl Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” ile Onur Konuğu olduğu, yılın en iyi Balkan filmlerini bir araya getiren Focus bölümünde Türkiye sinemasını temsil ediyor.

Bülent Ersoy, orkestraya çıldırdıBület Ersoy sahneye çıkmadan şarkı çalınca sahnede açtı ağzını yumdu gözünü.
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