Aidiyet, Saraybosna’da

Dünya galasını Berlinale’de yapan ve yenilikçi sinema diliyle övülerek Fajr’dan MoMA’ya, uluslararası bir çok film festivali ve müze programında gösterilen “Aidiyet”, şimdi de Kosova, Bosna-Hersek ve İngiltere’de seyirciyle buluşuyor. 25 yaşındaki Çevik’in ikinci filmi de olan “Aidiyet”, Dokufest ve Open City festivallerinde jüri karşısına çıkarken, Avrupa’nın en başarılı film festivallerinden Saraybosna’da ise, geçtiğimiz yıl Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” ile Onur Konuğu olduğu, yılın en iyi Balkan filmlerini bir araya getiren Focus bölümünde Türkiye sinemasını temsil ediyor.