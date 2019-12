Kosifler Oto Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kosif Piles ve eşi Javier Piles, iki yaşına giren oğulları Lucas için doğum günü partisi düzenledi. Four Season Hotel İstanbul at The Bosphorus’ta gerçekleşen kutlamada, Kosif Ailesi’nin tüm bireyleri ve dostları bir araya geldi.