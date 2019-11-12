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12.11.2019 - 07:50 |

Aile dizimi saati

Motivasyon danışmanlığı ve yaşam koçluğu alanında başarılı çalışmalara imza atan Aynur Tümen, kişisel ve kurumsal gruplara düzenlediği ‘Aile Dizimi’ seanslarıyla, dikkat çekiyor.

Aile dizimi saati

Motivasyon danışmanlığı ve yaşam koçluğu alanında başarılı çalışmalara imza atan Aynur Tümen, kişisel ve kurumsal gruplara düzenlediği ‘Aile Dizimi’ seanslarıyla, dikkat çekiyor. Yaşam koçunun önceki gün Kilyos’taki evinde düzenlediği organizasyona, cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı. Tümen etkinlikte, konuklarına dördüncü kitabının hazırlıklarına başladığını müjdeledi.

11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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