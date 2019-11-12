12.11.2019 - 07:50 |
Aile dizimi saati
Motivasyon danışmanlığı ve yaşam koçluğu alanında başarılı çalışmalara imza atan Aynur Tümen, kişisel ve kurumsal gruplara düzenlediği ‘Aile Dizimi’ seanslarıyla, dikkat çekiyor.
Motivasyon danışmanlığı ve yaşam koçluğu alanında başarılı çalışmalara imza atan Aynur Tümen, kişisel ve kurumsal gruplara düzenlediği ‘Aile Dizimi’ seanslarıyla, dikkat çekiyor. Yaşam koçunun önceki gün Kilyos’taki evinde düzenlediği organizasyona, cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı. Tümen etkinlikte, konuklarına dördüncü kitabının hazırlıklarına başladığını müjdeledi.