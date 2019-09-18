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18.09.2019 - 16:47 |

Aile dostuyla bir araya geldi

Oyuncu Büşra Pekin, önceki gün Emel Müftüoğlu ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Aile dostuyla bir araya geldi

Büşra Pekin ailesiyle birlikte geldiği AVM’de Emel Müftüoğlu ile buluşup koyu bir sohbete oturdu.

Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pekin, "Emel Hanım aile dostumuz olur. Bugün annemle bir araya geldi, ben de onları yalnız bırakmadım. Dizi projesi şimdilik yok, yeni filmim 'Fırıncının Karısı' 27 Eylül’de sinemalarda, umarım izleyici memnun kalır" dedi.

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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