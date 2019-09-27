Aile kararını verdi! Neşet Ertaş filmine izin yok

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın hbaeri şöyle:

"Anadolu abdallık geleneğinin son temsilcisiydi o. Türküleriyle sadece yaşadığı döneme değil, gelecek kuşaklara da zengin bir miras bıraktı. Ölümünün ardından yıllar geçmesine rağmen müziğiyle hâlâ yüreğimizi titretmeye devam ediyor büyük halk ozanı Neşet Ertaş. Aramızdan ayrılışının yedinci yılında Ertaş'ı konuşmak için en yakınındaki isim olan müzik yapımcısı Hasan Saltık'ı aradım.

Ertaş'ın ölümünün üstünden yıllar geçse de, halkın kalbinde yaşayacak son halk ozanı olduğunu söyleyen Saltık, şöyle konuştu:

"Müziğiyle ve mütevazı kişiliğiyle tüm kesimlerin saygı duyduğu ve sevdiği bir insandı. Onun müziği hâlâ çok popüler ve dijital platformlarda en fazla onun türküleri dinleniyor." Saltık, sözlerine şöyle devam etti: "Ertaş'ın tüm yayın hakları bende olduğu için yakından biliyorum. Şu anda birçok rapçiden, popçudan daha fazla ilgi görüyor türküleri. Neşet Abi'nin müziğini özellikle yeni nesil yakından takip ediyor. Ölümünün ardından yedi yıl geçmiş ama hâlâ müziği güncelliğini koruyor. Bunu başarabilmek herkese nasip olmaz. Anadolu halkını çok iyi tanıyordu, ülkenin değerlerini taşıyor tüm eserleri. Kuvvetli bir bağı vardı halka. İşte bu onu farklı kıldı."

Uzun yıllar Almanya'da kaldıktan sonra memleketine dönmesi için Neşet Ertaş'ı ikna ettiğini belirten Saltık, şunları söyledi:

"30 yıl ülkesinden uzak kaldı. Almanya'da yaşarken onun türküleri TRT dahil birçok yerde yayınlanıyordu. Ama ülkede olmadığı için Neşet Abi'nin öldüğünü düşünüyorlardı. Hatta TRT, onun türkülerini 'Rahmetli Neşet Ertaş'ın türküsü' diye anons ediyordu. 2000'de Türkiye'ye döndü ve ilk konserini Harbiye'de verdi. Konserine üniversite öğrencileri büyük ilgi göstermişti. Neşet Abi çok şaşırdı gençlerin gelmesine. 30 yıl önceki dinleyici kitlesini bekliyordu çünkü. Açıkhava hınca hınç dolmuştu. O kitleyi görünce çok heyecanlandı. Sonra bana dönüp 'Ya bizim Kırşehirliler de dışarıda bekliyordur. Onların parası yoktur, içeri girememişlerdir. Onları da içeri aldıralım' dedi. Dışarı çıktığımda gerçekten büyük bir kitle vardı, parkta oturmuş konseri bekliyordu. Özellikle Kırşehirli ablalar... Ceplerinde kaşıklarla onu dinlemeye gelmişlerdi. Onları da içeri aldırdım. Çok mutlu olmuştu usta, onları da konserde görünce."

"TAM BİR ANADOLU İNSANIYDI"

Neşet Ertaş'ın çok yardımsever biri olduğuna dikkat çeken Saltık, şöyle devam etti:

"Türkülerinden aldığı teliflerin önemli bir kısmını fakir fukaraya dağıtırdı. Memleketinin insanına çok bağlıydı. Onlara yardım edebilmek, iş bulabilmek için çırpınırdı. Tam bir Anadolu insanıydı. O yüzden de çok seviliyordu. Böyle insanlar çok ender gelir. Neşet Abi onlardan biriydi. Neşet Abi'nin hayatının film olması için, bugüne kadar film yapımcılarından çok teklif geldi. Ama ailesi ile ortak bir karar aldık ve hayatının film yapılmasına izin vermiyoruz. Neşet Abi yaşasaydı, hayatının film yapılmasını istemezdi."