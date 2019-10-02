Aile kurmak istiyor

Kanal D’de ekrana gelen ‘Zalim İstanbul’ dizisinde Şeniz karakterini canlandıran Mine Tugay, InStyle dergisine kapak oldu. Oyuncu, “Aile kurmak ve çocuk sahibi olmak konusunda kendinizi nerede görüyorsunuz?” sorusuna, “İçimde bir aile özlemi hep var. Hazır hissediyorum ama ömrümü beraber paylaşacağım kişi nerelerde, henüz onu bilmiyorum” cevabını verdi. Oyuncunun yaşı olmadığını belirten Tugay, “Sanatçı her yaşta her role bürünebilir. Ama yaş aldıkça ve tecrübesi arttıkça, şüphesiz olgunlaşır. Algıladıklarını seçerek daha net yansıtmaya başlar. Buna da ustalık diyoruz. Oyuncu, “Sizin yaş almakla aranız nasıl?” sorusuna ise, “Benim yaş almakla aram çok iyi ve aslında rakamlarla ilgilenmiyorum” yanıtını verdi.