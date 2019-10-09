Ajda Pekkan ayakta alkışlandı

Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan Ajda Pekkan, geçmişten günümüze dillerde yer edinen şarkılarını seslendirdi. Süperstar, sahnedeki enerjisi ve dinleyicileriyle kurduğu diyaloglarla büyük alkış aldı.

Soğuk havaya aldırış etmeyen yaklaşık 3 bin 500 kişi, usta sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. 1970'li yılların sonlarına damgasını vuran 'Kimler Geldi Kimler Geçti', 'Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile', 'Hoşgör Sen gibi' şarkılarını da seslendiren Pekkan, dinleyicilerini geçmişe götürdü.

Pekkan, Bursa'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti. Havanın soğuk olduğunu belirten sanatçı, seyircilere yönelik, "Üşüyor musunuz?" sorusuna "Hayır" cevabını almasıyla sahnesine tempolu şarkılarıyla devam etti. 'Bursa'nın Ufak Tefek Taşları' adlı türküyü de seslendiren Ajda Pekkan, iki saat sahnede kalırken, konser bitiminde dinleyicileri tarafından ayakta alkışlandı.