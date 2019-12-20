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20.12.2019 - 09:45 | | UMUT ÜNVER

Ajda Pekkan: Keşke benim de çocuğum olsaydı

Süperstar Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün bir televizyon programına katılmak üzere Ayazağa stüdyolarında görüntülendi. Usta sanatçı, program öncesi kulisinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ajda Pekkan: Keşke benim de çocuğum olsaydı

Şarkıcı Bengü’nün “Bence pop starlar evli olmalı” açıklamaları hatırlatılan Ajda Pekkan, "Öyle bir kriter yok, herkes mutlu olsun bence. Keşke benim de çocuğum olsaydı o mutluluk çok farklı bir mutluluk, ben de bakıyorum çocuklara ve deli gibi saldırmak geliyor içimden. İnşallah bir gün Bengü’nün çocuğunun da nasip olur ve öperim minik ayaklarından" dedi. 

    Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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    Cadde Yazarları

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