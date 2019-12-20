Ajda Pekkan: Keşke benim de çocuğum olsaydı

Şarkıcı Bengü’nün “Bence pop starlar evli olmalı” açıklamaları hatırlatılan Ajda Pekkan, "Öyle bir kriter yok, herkes mutlu olsun bence. Keşke benim de çocuğum olsaydı o mutluluk çok farklı bir mutluluk, ben de bakıyorum çocuklara ve deli gibi saldırmak geliyor içimden. İnşallah bir gün Bengü’nün çocuğunun da nasip olur ve öperim minik ayaklarından" dedi.