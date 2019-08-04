Ajda Pekkan'a gizli operasyon

Ajda Pekkan (73) yapılan bir araştırmada 'Türkiye’nin En Güzel Yaş Alan Ünlüleri' arasında 6'ncı seçilmişti.

Yüzünü gerdirdi

25'inden bu yana belirli aralıklarla estetik yaptıran Ajda Pekkan'ın iki ay önce bir üniversite hastanesinde yüzünü gerdirdiği ortaya çıktı.

Operasyondan sonra üç gün hastanede kalan süperstar, ameliyatın duyulmaması için bir dizi önlem aldırdı.

Odasının bulunduğu kata doktoru ve hemşiresi dışında kimse alınmadı.

Hastaneye şapka ve gözlük takarak giren Pekkan, çıkışta da son derece dikkatliydi.

Hava kararınca VIP minibüsü kapıya kadar yanaştırıldı.

Dudağını oynatamamıştı

Süperstar'ın geçen ay katıldığı bir TV programında dudak bölgesini oynatamaması da estetiğin henüz çok yeni olmasından kaynaklanıyordu. Ajda'nın görüntüsü sosyal medyada çok konuşulmuştu. (Posta)