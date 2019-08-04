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04.08.2019 - 14:42

Ajda Pekkan'a gizli operasyon

25 yaşından beri estetik ameliyat yaptıran Ajda Pekkan'ın (73) iki ay önce, gizli servis filmlerini aratmayacak bir şekilde yüz gerdirme operasyonu geçirdiği ortaya çıktı.

Ajda Pekkan'a gizli operasyon

Ajda Pekkan (73) yapılan bir araştırmada 'Türkiye’nin En Güzel Yaş Alan Ünlüleri' arasında 6'ncı seçilmişti.

Yüzünü gerdirdi
25'inden bu yana belirli aralıklarla estetik yaptıran Ajda Pekkan'ın iki ay önce bir üniversite hastanesinde yüzünü gerdirdiği ortaya çıktı.

Operasyondan sonra üç gün hastanede kalan süperstar, ameliyatın duyulmaması için bir dizi önlem aldırdı.

Odasının bulunduğu kata doktoru ve hemşiresi dışında kimse alınmadı.

Hastaneye şapka ve gözlük takarak giren Pekkan, çıkışta da son derece dikkatliydi.

Hava kararınca VIP minibüsü kapıya kadar yanaştırıldı.

Dudağını oynatamamıştı
Süperstar'ın geçen ay katıldığı bir TV programında dudak bölgesini oynatamaması da estetiğin henüz çok yeni olmasından kaynaklanıyordu. Ajda'nın görüntüsü sosyal medyada çok konuşulmuştu. (Posta)

Okan Bayülgen: İletişim başkanına yapılan itibar suikastıdırTv100 ekranlarında yayınlanan İnce Ayar programında Özay Şendir‘in konuğu olan Okan Bayülgen, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a karşı itibar suikastı başlatıldığını söyledi. Bayülgen, “Bahsedilen bir maaş alma hikayesi var. Merak ettim maaşı nedir diye... Ben o maaşı zaten kendi müdürüme veriyorum. Buradan bir itibar suikastı yapılıyorsa bu adama demek ki İletişim Başkanı belki de o mevkide birilerinin ayağına basıyor. Belki yapılan sadece bir muhalefet tavrı değildir. Ben bu işte bir iş olduğunu düşünüyorum.” dedi.
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