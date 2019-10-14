Ajda Pekkan'ın 50 bin liralık kombini

8 kenti kapsayan Anadolu turnesine çıkan Ajda Pekkan, Bursa Açıkhava Tiyatrosu ve İzmir Kültürpark’ta iki konser verdi.

3 saat sahnede kalan Ajda Pekkan kendi parçalarının yanı sıra ‘Memleketim’ şarkısını ve ’10. Yıl Marşı’nı okudu.

Zincirlerle süslü kıyafeti ve kovboy şapkasıyla tarzını konuşturan Ajda’nın bu havasının bedeli ise; 50 bin lira.











