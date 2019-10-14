14.10.2019 - 08:18 |
Ajda Pekkan'ın 50 bin liralık kombini
Ajda Pekkan Anadolu turnesine çıktı. Bursa'da verdiği konserdeki kombinin değeri 50 bin lira değerindeydi.
8 kenti kapsayan Anadolu turnesine çıkan Ajda Pekkan, Bursa Açıkhava Tiyatrosu ve İzmir Kültürpark’ta iki konser verdi.
3 saat sahnede kalan Ajda Pekkan kendi parçalarının yanı sıra ‘Memleketim’ şarkısını ve ’10. Yıl Marşı’nı okudu.
Zincirlerle süslü kıyafeti ve kovboy şapkasıyla tarzını konuşturan Ajda’nın bu havasının bedeli ise; 50 bin lira.