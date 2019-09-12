12.09.2019 - 08:15
Ajda Pekkan'ın kafasındaki tüyler gerçek iddiası
Ajda Pekkan önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda 6 bin kişiye 3 saat boyunca 35 şarkı söyledi.
Sosyal medyada Süperstar’ın kafasına taktığı tüylerin gerçek olduğu iddia edildi.
'BEN BİR HAYVANSEVERİM'
Hayvanseverliği ile tanınan Ajda Pekkan’dan jet yanıt geldi:
“Tüyler sahte. Gerçek kürke ve tüylere karşı olduğumu artık bilmeyen yok. Ben bir hayvanseverim.”
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.