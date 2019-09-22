İşte Ajda Pekkan’ın zirve sırları...

Günün 2 saatini spora ayırıyor. Yürüyor, yüzüyor, yoga yapıyor.

Her gün 2 saat şan dersi alıyor.

Hafıza için ayda 4 kitap okuyor, her gün bulmaca çözüyor, puzzle yapıyor.

Günde 2 öğün sebze ve protein ağırlıklı besleniyor. Akşam 20.00’de yemeyi kesiyor.

Medyaya servis edilecek fotoğraflardan basın bültenine kadar her şeyi bizzat kontrol ediyor.

Orkestrasını ve 10 kişilik ekibini ‘Farklı fikir ve görüşleri merak ediyorum’ diyerek arada değiştiriyor.

Estetik yaptıracağı zaman en az 5 doktora danışıp fikir alıyor.

Yoğun tempoda çalışmayı sevdiği için yılda yalnızca 10 gün tatil yapıyor.

Zinde olabilmek için her akşam 22.00’de yatıp 07.00’de uyanıyor.

Fast food, çikolata, gazlı içecekleri son 25 yıldır tüketmiyor.