‘Akıllara Seza’ geliyor

TRT’nin ortak yapımcısı olduğu romantik komedi projesinde, Haldun Boysan, Sema Atalay, Erdem Baş ve Ayşen Batıgün gibi usta isimler de rol alıyor.

Yapım, 90’lı yıllarda yaşanan bir aşk hikayesinin, trajikomik bir şekilde günümüze taşınmasını konu alıyor.