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HaberlerCadde‘Akıllara Seza’ geliyor
19.07.2019 - 08:00

‘Akıllara Seza’ geliyor

Başrollerini Aslıhan Güner, Timur Acar, Ulaş İnan Torun ve Kemal Uçar’ın paylaştığı ‘Akıllara Seza’, bugün vizyona girecek.

‘Akıllara Seza’ geliyor

TRT’nin ortak yapımcısı olduğu romantik komedi projesinde, Haldun Boysan, Sema Atalay, Erdem Baş ve Ayşen Batıgün gibi usta isimler de rol alıyor.

Yapım, 90’lı yıllarda yaşanan bir aşk hikayesinin, trajikomik bir şekilde günümüze taşınmasını konu alıyor.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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