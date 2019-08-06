'Aklımı başımdan aldı'

Leonardo DiCaprio, son röportajında rol arkadaşı Margot Robbie'yi yere göğe sığdıramadı. "İlk filmimizde yüzüme 3 kez bardak attığı bir sahnemiz vardı. O gün oyunculuk yeteneğiyle aklımı başımdan almıştı" dedi.

Robbie ve DiCaprio, özel hayatlarında da yakıştırılıyor. Ancak Robbie, 3 yıldır evli. DiCaprio da 2 yıldır Arjantinli model Camila Morrone ile birlikte.