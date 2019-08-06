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06.08.2019 - 10:59

'Aklımı başımdan aldı'

Avustralyalı aktris Margot Robbie (28) ile Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio (44), 2013 yapımı 'Para Avcısı' filminde evli bir çifti oynamıştı. Bu yıl Quentin Tarantino'nun 'Bir Zamanlar Hollywood'da' filminde başrolü paylaşan ikilinin uyumları takdir topluyor.

'Aklımı başımdan aldı'

Leonardo DiCaprio, son röportajında rol arkadaşı Margot Robbie'yi yere göğe sığdıramadı. "İlk filmimizde yüzüme 3 kez bardak attığı bir sahnemiz vardı. O gün oyunculuk yeteneğiyle aklımı başımdan almıştı" dedi.

Robbie ve DiCaprio, özel hayatlarında da yakıştırılıyor. Ancak Robbie, 3 yıldır evli. DiCaprio da 2 yıldır Arjantinli model Camila Morrone ile birlikte.

Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduğu cep telefonu kamerasında görüntülendi.
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