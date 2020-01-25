25.01.2020 - 07:50 |
Akustik turne
Fettah Can, Vadİstanbul’daydı. Arkadaşlarıyla yemek yiyen şarkıcı, “Her şey güzel gidiyor akustik bir turne hazırlıyorum, toplamda 40 şehir gezeceğim” dedi.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.