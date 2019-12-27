Albüme özel kutlama

Ses getiren ‘Repertuvar’ proje serisine ‘Selda Bağcan Şarkıları’yla devam eden Cenk Eren, albümün çıkışını ve kısa sürede yakaladığı başarısını Akbabalı’da verdiği yemekle kutladı. Usta sanatçı Bağcan’ın yanı sıra Zara ve mekanın sahipleri Ayhan-Ebru Çarıkçılar çiftinin de katıldığı davet, Bağcan’ın şarkılarıyla unutulmaz bir geceye dönüştü.