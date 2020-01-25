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25.01.2020 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Alçıdan kurtuldu

Merve Özbey, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. İki ay önce taşındığı yeni evindeki merdivenden düşerek ayak tarak kemiğini kıran şarkıcının, giydiği özel botu çıkardığı görüldü.

Alçıdan kurtuldu

 Özbey, “Alçıdan kurtuldum ama biraz sekiyorum. Umarım yakında o da geçecek” şeklinde konuştu.

Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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Cadde Yazarları

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