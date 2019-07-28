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28.07.2019 - 07:50

‘Aldattım, aldatıldım’ itirafı

Zor bir hayat yaşadığını anlatan Fatma Turgut, aldattığını ve aldatıldığını itiraf etti. Şarkıcı, “O kız gençti ve her hissin nasıl olduğunu bilmek istedi. Ben kendimi çoktan affettim” dedi.

‘Aldattım, aldatıldım’ itirafı

Fatma Turgut, Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Katarsis’ programına konuk oldu. Hayat hikayesini anlatan rockçı, aldatıldığını ve aldattığını itiraf etti. Kötülüğünden değil, naifliğinden bunları yaşadığını belirten Turgut, “O kız gençti ve meraklıydı. Her hissin nasıl olduğunu bilmek, yaşamak ve tatmak istedi. Ben kendimi çoktan affettim” dedi.

Zor bir hayat yaşadığını ve deli işi yaptığını belirten şarkıcı, “Duygu durumlarını iyi dengelemek gerekiyor” şeklinde konuştu. ‘Yalnızlık Senfonisi’ parçasını söylerken ağlamamak için kendini tutan Turgut, “Yalnızlık çok kıymetli ve değerliymiş. Geçtiğimiz üç senede o kadar yalnız kaldım ki... Ama iyi ki de hayat bunları bana getirdi” açıklamasını yaptı.

 

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