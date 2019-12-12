Alessandra Ambrosio melekliği özleyecek!

Victoria’s Secret podyumlarından iki yıl önce emekliye ayrılan Alessandra Ambrosio, People dergisine bu yıl düzenlen-meyecek moda şovunu özleyeceğini

itiraf etti. 38 yaşındaki Brezilyalı model, “Orada çok güzel zaman geçiriyorduk. Bizim için Noel’in başlangıcı gibiydi. Kesinlikle hasret kala-cağım” dedi.