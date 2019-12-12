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12.12.2019 - 07:50 |

Alessandra Ambrosio melekliği özleyecek!

Victoria’s Secret podyumlarından iki yıl önce emekliye ayrılan Alessandra Ambrosio, People dergisine bu yıl düzenlen-meyecek moda şovunu özleyeceğini itiraf etti.

Alessandra Ambrosio melekliği özleyecek!

Victoria’s Secret podyumlarından iki yıl önce emekliye ayrılan Alessandra Ambrosio, People dergisine bu yıl düzenlen-meyecek moda şovunu özleyeceğini
itiraf etti. 38 yaşındaki Brezilyalı model, “Orada çok güzel zaman geçiriyorduk. Bizim için Noel’in başlangıcı gibiydi. Kesinlikle hasret kala-cağım” dedi.

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Cadde Yazarları

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