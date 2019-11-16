Aleyna Tilki: Bebeğimi kucağıma ver!

Akşam saatlerinde alışveriş merkezinde görüntülenen Aleyna Tilki, muhabirleri bir anda karşısında görünce annesi Havva Öztel'e, "Bebeğimi ver hemen kucağıma" dedi. Annesinden aldığı bebeği ile objektiflere poz veren genç popçu, alışveriş turu boyunca oyuncağını bırakmadı.

Akşam saatlerinde ve kapalı alanda taktığı güneş gözlükleri ile dikkat çeken Tilki, hayranlarının fotoğraf isteklerini de kırmayarak bol bol selfie çektirdi.