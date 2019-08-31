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HaberlerCaddeAleyna Tilki hayranlarını kırmadı
31.08.2019 - 16:59

Aleyna Tilki hayranlarını kırmadı

Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Aleyna Tilki hayranlarını kırmadı

Akşam saatlerinde tek başına alışveriş merkezine gelen Aleyna Tilki, Markalar Sokağı'nda görüntülendi. Spor giyimi ile dikkat çeken genç popçu, dünyaca ünlü mağazalara uğrayarak yeni sezon ürünleri inceledi.

Alışveriş turu boyunca her yaştan hayranının yoğun ilgisiyle karşılaşan Aleyna Tilki, fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi.

Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.
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