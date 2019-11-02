Aleyna Tilki, Instagram'ı salladı

Aleyna Tilki'nin Cadılar Bayramı paylaşımı dikkat çekti. Instagram'da yayınladığı fotoğraflara "Halloween'de Aleyna Tilki oldum" notunu yazan 19 yaşındaki şarkıcıya binlerce beğeni geldi.

Aleyna Tilki'ye gelen mesajlardan bazıları şöyle:

- Biri bu kızı durdursun.

- Ne yapıyorsunuz Aleyna Hanım, bu ne güzellik.

- Halloween'de çirkin oluyorlar ama sen daha güzelsin.

