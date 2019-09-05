MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeAleyna Tilki kendini boyadı!
05.09.2019 - 13:36

Aleyna Tilki kendini boyadı!

Yaptığı paylaşımlar ve söylemleri ile adından sıkça söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Aleyna Tilki kendini boyadı!

AVM'de arkadaşları ile bir araya gelen Aleyna Tilki, ekim ayında Amerika'ya gideceğini, bir süre orada kalıp eğitim alacağını söyledi.

Göbek bölgesindeki boya dikkat çeken güzel şarkıcı, "Evde boya yapıyordum. Canım sıkıldı kendime de boya sürdüm. Sonrasında silmeye üşendiğim için böyle dışarı çıktım" açıklamasında bulundu.

Aleyna Tilki'yi kendisini boyamış halde gören sevenleri, şaşkınlıklarını gizleyemezken, genç şarkıcı ile uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Aleyna Tilki kendini boyadı

    Bir Zamanlar Çukurova 36. Bölüm (Yeni Sezon) fragmanı izleBir Zamanlar Çukurova 36. Bölüm (Yeni Sezon) fragmanı
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları
    En Çok Okunanlar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sakis Tanimanidis'in Kapadokya tatili

    Sakis Tanimanidis'in Kapadokya tatili

    Deha Bilimlier tepkilerden memnun

    Deha Bilimlier tepkilerden memnun

    Ziynet Sali, sahnede evleneceği tarihi açıkladı

    Ziynet Sali, sahnede evleneceği tarihi açıkladı

    Podyumda elbisesi düşen mankenin zor anları!

    Podyumda elbisesi düşen mankenin zor anları!

    Sıradaki Haber