Aleyna Tilki: Nasıl bu kadar güzelim

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Aleyna Tilki, eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Eğitim hayatı için Amerika'ya giden Tilki, geçtiğimiz gün attığı tivitle herkesi şaşırttı.

"Kendime kıyamıyorum" diyen genç şarkıcı, yaptığı paylaşımda "Nasıl bu kadar özel bir güzelliğim var ya? Bazen çok şaşırıyorum. Çok fotoğraf paylaşmıyorum. Kendime kıyamıyorum ya" ifadelerini kullandı.